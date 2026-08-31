{"_id":"6a9589481b8f4fea1b023bea","slug":"video-animals-are-roaming-freely-near-residence-of-officers-in-gurugram-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: आवारा पाशुओं का लघु सचिवालय में डेरा, जहां बैठते हैं अधिकारी वहीं खुले आम घूम रहे हैं पशु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में खुले आम पशुओं का घूमना आम बात है। पशुओं को पकड़ने वाली एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके लिए नगर निगम उस एजेंसी पर जुर्मना लगा कर काम चल रहा है। नए सिरे से नगर निगम की ओर से एजेंसी हायर की जा रही है। जिसके बाद पशुओं को पकड़ने का अभियान तेज हो गया। सोमवार को लघु सचिवालय में अलग नजारा दिखा। वहां पर चार -पांच पशुओं ने अपना अड्डा बना रखा है। जो पूर सचिवालय के परिसर में घूमती नजर आ रही हैं।

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