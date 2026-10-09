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गुरुग्राम: खेड़कीदौला में एनीमिया शिविर में 205 लोगों की जांच

Fri, 09 Oct 2026 06:23 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:23 PM IST
205 people screened at anemia camp in Kherki Daula
गुरुग्राम में खेड़कीदौला स्थित यादव चौपाल में शुक्रवार को निशुल्क एनीमिया जांच शिविर लगाया गया। इसमें महिलाएं सहित कुल 205 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर का उद्देश्य लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना रहा। शिविर में डॉ. तनु, राहुल, राकेश बेदी और उनकी टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इसका आयोजन सुजुकी मोटरसाइकिल और पीएचसी सेंटर के सौजन्य से किया गया। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के पूर्व जिला प्रधान महाराम यादव ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से लड़कियों की एनीमिया जांच की गई। डॉक्टरों ने उन्हें खानपान पर विशेष ध्यान देने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। इसके अलावा अन्य लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। इस मौके पर तरुण कुमार, बुधराम, देवानंद, सतीश कुमार और दिनेश जांगड़ा सहित गांव के अन्य लोग मौजूद रहे।
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