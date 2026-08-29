गुरुग्राम: तीरंदाजी प्रतियोगिता में 18 खिलाड़ियों ने जीते पदक

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गुरुग्राम में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को सोहना स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल विभाग की ओर से 28 से 30 अगस्त तक खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में 18 पदक अपने नाम किए।

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