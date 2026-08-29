{"_id":"6a93140934231828420b2aa9","slug":"video-markets-in-gurugram-bustle-with-activity-ahead-of-janmashtami-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: जन्माष्टमी को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, पोशाक-माला और बांसुरी की बढ़ी मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में भगवान श्रीकृष्ण की पोशाक, मुकुट, माला, बांसुरी और मोरपंख की मांग तेजी से बढ़ गई है। बाल गोपाल की सजावट के लिए श्रद्धालु तरह-तरह की पोशाक और शृंगार सामग्री खरीद रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार इस बार चमकीले रंगों के साथ स्टोन वर्क, मोती और मोरपंख से सजी पोशाकें अधिक पसंद की जा रही हैं। कई श्रद्धालु बेहतर डिजाइन और अधिक विकल्प के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से भी पोशाक व शृंगार सामग्री खरीदकर ला रहे हैं।

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