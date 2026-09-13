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गणेश चतुर्थी उत्सव की पूर्व संध्या पर पूजन सामग्री की खरीदारी करती महिलाएं

Digvijay Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:15 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:15 PM IST







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आंबेडकर रोड स्थित सीताराम बाजार में गणेश चतुर्थी उत्सव की पूर्व संध्या पर पूजन सामग्री की खरीदारी करती महिलाएं।

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