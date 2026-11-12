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गाजियाबाद: मुरादनगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, सीसीटीवी आया सामने

अनुज कुमार

Updated Thu, 12 Nov 2026 08:12 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 08:12 AM IST







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मुरादनगर के नेकपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव, मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों से कई लोग घायल, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। ... और पढ़ें

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