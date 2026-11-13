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तहसील मुख्यालय से चोरी की कार समेत दो बदमाश गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 08:44 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:44 PM IST
Two miscreants arrested near tehsil headquarters with a stolen car
मोदीनगर तहसील मुख्यालय से बीते मंगलवार को चोरी हुई कार के साथ पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के रोहटा रोड निवासी अनिल तेवतिया बीते मंगलवार को तहसील मुख्यालय लेखपाल से मिलने आए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार चोरी कर ली। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस टीमें कार की तलाश में लगी थी।
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