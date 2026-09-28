नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का आर-पार: 30 सितंबर को आम बैठक, शहरव्यापी आंदोलन की बनेगी रणनीति

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गाजियाबाद में रमतेराम रोड स्थित रामानुज दयाल मार्केट में नगर निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ चल रहा व्यापारियों का धरना-प्रदर्शन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। निगम अधिकारियों की अनदेखी से आक्रोशित व्यापारियों ने आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार (30 सितंबर) को मार्केट परिसर में एक विशाल आम बैठक बुलाई गई है, जिसमें गाजियाबाद शहर भर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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