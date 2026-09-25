रविवार को खुलेंगे बैंक: अगले पांच में से चार दिन बंद, अचानक पड़ जाए पैसों की जरूरत तो आपके पास ये दो रास्ते

नकद निकासी और चेक जमा होंगे प्रभावित

लगातार पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने के दौरान नकद निकासी, चेक जमा करने और शाखा से जुड़े अन्य काम प्रभावित रहेंगे। इसलिए ग्राहकों को जरूरी लेनदेन और बैंक संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लेने की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लाइज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री उत्कर्ष सिंह ने बताया कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से फाइव डे बैंकिंग और पीएलआई के न्यायोचित भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया है। गाज़ियाबाद में करीब 400 बैंक शाखाओं में 5000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में भाग लेंगे।