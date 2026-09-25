खोड़ा में खौफनाक मंजर: बंद कमरे में मां और दो साल की बेटी की लाश लटकी मिली, वारदात के वक्त कहा था सोनू?

किराए के मकान में रहता था परिवार

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका प्रीति अपने पति सोनू और बेटी अक्षिता के साथ पिछले करीब चार साल से शंकर विहार में ही एक किराए के मकान में रह रही थी। उसका पति सोनू मैक्स अस्पताल में नौकरी करता है। घटना के वक्त पति कहां था और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, पुलिस इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।