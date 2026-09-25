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खोड़ा में खौफनाक मंजर: बंद कमरे में मां और दो साल की बेटी की लाश लटकी मिली, वारदात के वक्त कहा था सोनू?

Fri, 25 Sep 2026 08:42 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजियाबाद Published by: विकास कुमार Updated Fri, 25 Sep 2026 08:42 PM IST
सार

जांच में सामने आया है कि मृतका प्रीति अपने पति सोनू और बेटी अक्षिता के साथ पिछले करीब चार साल से शंकर विहार में ही एक किराए के मकान में रह रही थी। उसका पति सोनू मैक्स अस्पताल में नौकरी करता है।

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Bodies of mother and daughter found under suspicious circumstances in Khoda ghaziabad
खोड़ा में बंद कमरे में मिली मां-बेटी की लाश - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित शंकर विहार इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक बंद कमरे में मां और उसकी दो वर्षीय मासूम बेटी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटके हुए मिले। इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है।

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मां की उम्र 28 तो बेटी थी दो साल की 
मृतकों की पहचान 28 वर्षीय प्रीति और उसकी दो साल की बेटी अक्षिता के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना के पीछे के कारणों का बारीकी से पता लगाने में जुटी हुई है।

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किराए के मकान में रहता था परिवार
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका प्रीति अपने पति सोनू और बेटी अक्षिता के साथ पिछले करीब चार साल से शंकर विहार में ही एक किराए के मकान में रह रही थी। उसका पति सोनू मैक्स अस्पताल में नौकरी करता है। घटना के वक्त पति कहां था और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, पुलिस इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।

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पुलिस की जांच जारी
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और परिजनों व पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

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