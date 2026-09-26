रोशनदान में फंसी मिली लाश: फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, तार बनी मौत का फंदा! पैर अंदर सिर था बाहर

चोरी के मकसद से आया

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मृतक ने फार्म हाउस में चोरी करने के मकसद से प्रवेश करने का प्रयास किया होगा। इस दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों और समय की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड और अन्य माध्यमों से मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।