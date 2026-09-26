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रोशनदान में फंसी मिली लाश: फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, तार बनी मौत का फंदा! पैर अंदर सिर था बाहर

Sat, 26 Sep 2026 09:04 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, मोदीनगर
माई सिटी रिपोर्टर, मोदीनगर Published by: विकास कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 09:04 PM IST
सार

पुलिस को सूचना मिली थी कि एसआरएम शिक्षण संस्थान के पास स्थित सारस्वत फार्म हाउस के बाथरूम के रोशनदान में एक युवक का शव फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने काफी मशक्कत और सावधानी के बाद शव को रोशनदान से खींचकर बाहर निकाला।
 

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dead body of a man found stuck in ventilator of farmhouse in Modinagar
रोशनदार में फंसी मिली लाश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित एसआरएम शिक्षण संस्थान के समीप एक फार्म हाउस के रोशनदान में शुक्रवार रात एक युवक का संदिग्धावस्था में शव फंसा हुआ मिला। पुलिस की प्राथमिक जांच और आशंका के मुताबिक, युवक चोरी के इरादे से रोशनदान के सहारे फार्म हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तभी वह वहां से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

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पुलिस ने खींचकर निकाला शव
मामले की जानकारी देते हुए एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शुक्रवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एसआरएम शिक्षण संस्थान के पास स्थित सारस्वत फार्म हाउस के बाथरूम के रोशनदान में एक युवक का शव फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने काफी मशक्कत और सावधानी के बाद शव को रोशनदान से खींचकर बाहर निकाला।

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चोरी के मकसद से आया
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मृतक ने फार्म हाउस में चोरी करने के मकसद से प्रवेश करने का प्रयास किया होगा। इस दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों और समय की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड और अन्य माध्यमों से मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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