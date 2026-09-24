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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Video viral goons in Audi assaulting businessman slamming him onto road in Ghaziabad

ऑडी में गुंडे: दबंगई का वीडियो वायरल, गाजियाबाद में कारोबारी को पीटा; उठाकर सड़क पर पटका, पुलिस ने निकाली अकड़

Thu, 24 Sep 2026 05:25 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम
माई सिटी रिपोर्टर, इंदिरापुरम Published by: विकास कुमार Updated Thu, 24 Sep 2026 05:25 PM IST
सार

पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार भी कर लिया है। 

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Video viral goons in Audi assaulting businessman slamming him onto road in Ghaziabad
सड़क पर मारपीट करने वाला पहुंचा जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हर्षा सिटी मॉल के पास सड़क पर रास्ता रोकने को लेकर हुए विवाद में बेकरी कारोबारी से मारपीट कर उसे उठाकर फेंक दिया। इसके साथ ही आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भी मौके से फरार हो गए। 

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मुख्य आरोपी राहुल गिरफ्तार
गुरुवार को सोशल साइट्स पर उठाकर फेंकने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं।

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