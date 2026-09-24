ऑडी में गुंडे: दबंगई का वीडियो वायरल, गाजियाबाद में कारोबारी को पीटा; उठाकर सड़क पर पटका, पुलिस ने निकाली अकड़

मुख्य आरोपी राहुल गिरफ्तार

गुरुवार को सोशल साइट्स पर उठाकर फेंकने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं।