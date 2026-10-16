{"_id":"6ad219b1a51b4541f805286b","slug":"video-sensational-case-in-ghaziabad-student-hrithik-goes-missing-from-hostel-family-left-devastated-police-launch-investigation-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला, हॉस्टल से गायब हुआ छात्र ऋतिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के आकाश नगर से एक नाबालिग छात्र 13 अक्तूबर से लापता है। पीड़ित पिता मनीष नागर ने अपने बेटे ऋतिक नागर (13) की तलाश के लिए पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया है। ऋतिक 13 अक्तूबर को सुबह 8:20 बजे आइडियल कॉलेज एकेडमी के हॉस्टल से निकलने के बाद से नहीं मिला। छात्र ऋतिक का आइडियल एकेडमी के हास्टल से निकलते हुए वीडियो वायरल

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