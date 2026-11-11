पुरानी रंजिश में स्टूडियो में घुसकर संचालक पर धारदार हथियार से हमला

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दिल्ली-मेरठ मार्ग पर आनंद विहार कॉलोनी स्थित स्टूडियो संचालक पर आरोपियाें ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते स्टूडियो में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि पुलिस साठगांठ के कारण आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

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