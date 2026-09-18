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गाजियाबाद में एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल

Fri, 18 Sep 2026 04:06 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 18 Sep 2026 04:06 PM IST
NDRF conducts mock drill in Ghaziabad
गाजियाबाद के इंदिरापुरम की हाईराइज सोसायटी समेत 3 स्थानों पर दमकल विभाग ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर की मॉक ड्रिल।
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