{"_id":"6b0ab3cc8e3daf01e90752e5","slug":"video-lekhpal-demands-50000-rupees-for-land-measurement-in-modinagar-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में घूसखोर: जमीन की पैमाइश कराने के नाम पर लेखपाल ने मांगे 50 हजार, उप जिलाधिकारी से शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद में घूसखोर: जमीन की पैमाइश कराने के नाम पर लेखपाल ने मांगे 50 हजार, उप जिलाधिकारी से शिकायत

अनुज कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 04:28 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 04:28 PM IST







Link Copied



लेखपाल पर जमीन की पैमाइश के नाम पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन