यूपीआई पर टैक्स लगाने से नाराज गाजियाबाद कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

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जिला कांग्रेस कमेटी एवं महानगर कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद के संयुक्त तत्वावधान में जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा एवं महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग के निवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से पूजा सामग्री फल फ्रूट आदि‘रिटर्न गिफ्ट’सौंपा।

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