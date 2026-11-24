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गाजियाबाद के रावली पर चुंगी नंबर तीन के पास मंगलवार को तेज रफ्तार ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रोला ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दंपती भांजे की शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। इसके चलते जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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