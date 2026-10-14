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गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत मसूरी में महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST
awareness regarding women safety and rights was raised in Masuri under Mission Shakti campaign in In Ghaziabad
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के निदा इन्टर कॉलेज में महिला सुरक्षा एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मसूरी सुनील कुमार, थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक और एसएसआई श्रवण कुमार सहित मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही, किसी भी समस्या या आपात स्थिति में पुलिस से सम्पर्क करने और महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर बिना झिझक पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत करना और उन्हें उपलब्ध कानूनी एवं प्रशासनिक सहायता के प्रति जागरूक बनाना रहा। इस अवसर पर शहजाद प्रधान, फरियाद प्रधान, निदा इन्टर कॉलेज के प्रबंधक डॉ. फरियाद अली सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा, जागरूकता और पुलिस-जनसंवाद को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।
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