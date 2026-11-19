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फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद से परेशान महिला ने समाधान शिविर में लगाई गुहार
बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी निवासी, सुनील ने बताया कि उनके भाई और उसकी पत्नी के साथ बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि इस विवाद के चलते उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया जाता है। विरोध करने पर मारपीट की गई और घर में लगी सोलर प्लेट समेत अन्य सामान तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया विवाद बढ़ने पर उन्होंने पुलिस की मदद भी मांगी, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने समाधान शिविर में शिकायत देकर मामले की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है।
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