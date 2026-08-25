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फरीदाबाद की डबुआ मंडी में जलभराव का कहर, दुकानदार परेशान

Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:41 PM IST
Waterlogging wreaks havoc at Faridabad's Dabua Mandi; shopkeepers distressed
फरीदाबाद। डबुआ मंडी की बेहद बुरी हालत, कीचड़ और जलभराव के कारण दुकानदारों के रिक्शे तक पलट जा रहे हैं। दुकानदारों और लोगों ने जाहिर की अपनी नाराजगी।
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