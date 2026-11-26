{"_id":"6b07fb219e5fb3bdb10d5a78","slug":"video-uncle-on-aditya-death-in-faridabad-and-he-was-murdered-just-like-his-father-was-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हत्या या आत्महत्या?: आदित्य की मौत पर चाचा बोले- पिता की तरह हुआ कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद भुपानी में एक 18 वर्षीय आदित्य भाटी की मौत का मामला है आदित्य भाटी के चाचा का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की उसकी हत्या करके आत्महत्या का बहाना बनाया जा रहा है जबकि उसकी मां और मौसा का कहना है कि वह नशे का आदी था और बार-बार पैसे मांगता रहता था उसकी मां ने पैसे देने से मना किया तो उसने आत्महत्या कर ली लेकिन उसके चाचा का आरोप है कि आदित्य ने आत्महत्या नहीं की है उसकी मां ने किसी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई है क्योंकि आज से 10 साल पहले आदित्य के पिता किरण भाटी की भी किसी ने हत्या कर दी थी जब कि आदित्य भाटी के चाचा आरोप लगा रहे हैं कि आदित्य की मां किसी और से शादी करना चाहती है और प्रॉपर्टी का मामला है जिसको लेकर हमें शक है कि आदित्य भाटी की हत्या की गई है। बाकी पुलिस जांच में जुटी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा की आदित्य भाटी की हत्या कैसे हुई है।

... और पढ़ें