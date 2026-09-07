वीडियो: फरीदाबाद में गेस्ट टीचर राजरानी को उन्नीसवें बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि

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फरीदाबाद: गेस्ट टीचरों के अधिकारों की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाली दिवंगत गेस्ट टीचर राजरानी के 19वें बलिदान दिवस पर सोमवार को फरीदाबाद में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। जिलेभर के गेस्ट टीचर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सागरपुर में एकत्रित हुए और यज्ञ कर राजरानी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यज्ञ सोमदत्त शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया तथा उपस्थित सभी लोगों ने एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी।

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