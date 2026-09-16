{"_id":"6aaab4808626b0822808922c","slug":"video-traffic-jam-caused-by-daytime-street-light-repairs-on-neelam-flyover-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: नीलम फ्लाईओवर पर दिन में स्ट्रीट लाइट ठीक करने से लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के नीलम फ्लाईओवर पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा दिन में स्ट्रीट लाइट ठीक करने के कारण भारी जाम लग गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने शिकायत की कि मरम्मत कार्य दिन के बजाय रात या सुबह-सुबह किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, दिन में काम करने से अनावश्यक परेशानी हुई। फ्लाईओवर पर नगर निगम का वाहन खड़ा होने से भी जाम की स्थिति और बिगड़ गई।

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