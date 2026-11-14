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फरीदाबाद में स्विमिंग पूल बने छठ घाट, सोसाइटियों में दिखा आस्था और परंपरा का संगम ग्रेटर फरीदाबाद की कई सोसाइटियों में विशेष इंतजाम। केले के पेड़ और पूजा सामग्री से सजाए गए अस्थायी घाट,महिलाओं ने विधि-विधान से किया खरना

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