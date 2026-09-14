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फरीदाबाद: बीके अस्पताल में भगवान भरोसे मरीजों का इलाज, कहीं ग्लूकोज स्टैंड नहीं तो कहीं बैठने की जगह नहीं

अनुज कुमार

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:10 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:10 PM IST







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फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में भगवान भरोसे ही चल रहा है। मरीजों का इलाज आपातकालीन कक्ष में किसी मरीज को तो बेड नहीं मिला। किसी मरीज को बेड मिल गया तो उसको ग्लूकोज की बोतल के लिए स्टैंड नहीं मिला। टीकाकरण कक्ष के बाहर मरीजों के लिए बैठने की जगह नहीं तो किसी मरीज का स्टूल पर बैठकर इलाज चल रहा है। ... और पढ़ें

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