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गांव सुनपेड़ में बुधवार को खेल महाकुंभ के तहत राज्य स्तरीय ट्रायल बेसबॉल का आयोजन

Digvijay Singh

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST







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फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में बुधवार को खेल महाकुंभ के तहत राज्य स्तरीय ट्रायल बेसबॉल का आयोजन किया गया।

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