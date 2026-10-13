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फरीदाबाद: शाहपुर कला का खेल परिसर जर्जर, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहीं पर्याप्त सुविधाएं

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 13 Oct 2026 10:52 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 10:52 AM IST







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लाखों रुपये की लागत से बना गांव शाहपुर कला में खेल परिसर हो चुका है जर्जर। खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए नहीं हैं कोई प्रयाप्त सुविधा। ... और पढ़ें

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