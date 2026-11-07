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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Severe traffic jam on the service road from NH Sector 12, Faridabad, towards Bata Chowk

फरीदाबाद NH सेक्टर 12 से बाटा चौक की ओर सर्विस रोड पर लगा भीषण जाम

Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST
Severe traffic jam on the service road from NH Sector 12, Faridabad, towards Bata Chowk
फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्टर 12 से बाटा चौक की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर लगा जाम यहां पर कुछ यात्रियों का कहना है कि फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ जाने वाली रोड पर रेड लाइट का समय ज्यादा किया हुआ है और ग्रीन लाइट का समय कम जिसके कारण भी ज्यादा जाम लगा हुआ है।
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