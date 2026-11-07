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फरीदाबाद NH सेक्टर 12 से बाटा चौक की ओर सर्विस रोड पर लगा भीषण जाम

विकास कुमार

Updated Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 08:10 PM IST







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फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्टर 12 से बाटा चौक की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर लगा जाम यहां पर कुछ यात्रियों का कहना है कि फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ जाने वाली रोड पर रेड लाइट का समय ज्यादा किया हुआ है और ग्रीन लाइट का समय कम जिसके कारण भी ज्यादा जाम लगा हुआ है। ... और पढ़ें

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