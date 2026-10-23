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फरीदाबाद: बल्लभगढ़ पुल पर दो-तीन घंटे से भारी जाम, बिजली कटौती से लोग परेशान

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 03:57 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 03:57 PM IST







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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पुल पर लगा करीब 2-3 घंटे से भारी जाम, लोगों को रही परेशानी। लोगों का कहना है कि बीते दो दिनों से बिजली नहीं आ रही है। ... और पढ़ें

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