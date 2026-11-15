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फरीदाबाद: 20 दिन पहले दिए थे पानी की जांच के आदेश, 378 में से अब तक सिर्फ 50 स्कूलों के नमूने ही भेजे गए

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:14 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:14 PM IST







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शिक्षा विभाग ने करीब 20 दिन पहले दिए थे खंड शिक्षा अधिकारियों को पानी की जांच के आदेश, 378 में से अब तक सिर्फ 50 स्कूलों के नमूने ही भेजे गए। ... और पढ़ें

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