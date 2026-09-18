{"_id":"6aad3dceb4899b269c0ccb82","slug":"video-residents-of-faridabads-sector-two-troubled-by-dilapidated-condition-of-road-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में सेक्टर 2 का रास्ता जर्जर, निवासी परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर 2 को जाने वाला रास्ता जर्जर हालत में है। इससे वहां के निवासी परेशान हैं। रास्ते में जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों के कारण निवासियों के वाहन खराब हो रहे हैं। हादसों की आशंका भी बनी रहती है।

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