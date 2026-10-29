{"_id":"6ae2e2d6e3d24e1efb04b123","slug":"video-rain-brings-coolness-in-faridabad-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: फरीदाबाद में बारिश से ठंडक, मौसम हुआ सुहाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में रात से ही छाए हैं बादल और आज सुबह कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है और मौसम विभाग द्वारा भी हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है लोगों का कहना है कि इस बे मौसम बरसात से ठंडक बढ़ गई है और दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है फिलहाल सुबह काफी ठंड महसूस की गई है जिसके कारण सुबह ड्यूटी पर जाने वाले दो पहिया वाहन चालकों ने तो सुबह ठंड से बचने के लिए स्वेटर तक निकाल लिए हैं।

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