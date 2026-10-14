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फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर जाम से लोगों को होती है परेशानी

Digvijay Singh

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:13 PM IST







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फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर सुबह-शाम के समय जाम लगने की वजह से लोगों को होती है परेशानी। ऑटो चालकों की वजह से लगता है जाम पुलिस मौजूद होने के बावजूद भी ऑटो चालकों में नहीं है डर मनमानी कर कहीं पर भी उतरने बचाते हैं सवारियों को। ... और पढ़ें

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