सचखंड एक्सप्रेस की देरी से फरीदाबाद के यात्री बेहाल

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अमृतसर से नांदेड़ जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस की लेटलतीफी से फरीदाबाद के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनटीईएस के औसत आंकड़ों के अनुसार, ट्रेन अमृतसर से करीब चार घंटे 19 मिनट की देरी से रवाना हो रही है। फरीदाबाद स्टेशन पर इसके पहुंचने और रवाना होने में औसतन चार घंटे 26 मिनट की देरी दर्ज की गई है।

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