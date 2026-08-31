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फरीदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन: राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में बीके चौक पर कार्यकर्ताओं ने जताया रोष

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 31 Aug 2026 07:31 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 07:31 PM IST







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राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद के बीके चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एफआईआर का विरोध जताया और इसे लेकर अपना रोष व्यक्त किया। ... और पढ़ें

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