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फरीदाबाद में बच्चों के लिए खुला पार्क: सेक्टर-76 के वी ब्लॉक के लोगों का इंतजार खत्म, ओपन जिम की भी सुविधा

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:49 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:49 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर-76 स्थित वी ब्लॉक में वर्षों से पार्क की सुविधा का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिली है। आरडब्ल्यूए की पहल पर पार्क खुलने से बच्चों के चेहरे खिले हैं और लोगों को ओपन जिम की सुविधा भी मिली है। ... और पढ़ें

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