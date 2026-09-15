ग्रेप लागू होने से पहले नगर निगम ने शुरू की तैयारी

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नगर निगम प्रशासन ने एक अक्तूबर से लागू होने वाले ग्रेप को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। इसके लिए पानी के टैंकर और एंटी स्मोक गन का इंतजाम कर लिया है। वहीं सड़कों की सफाई के लिए और मशीनों का इंतजाम किया जा रहा है।

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