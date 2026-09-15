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ग्रेप लागू होने से पहले नगर निगम ने शुरू की तैयारी

Tue, 15 Sep 2026 10:25 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:25 PM IST
Municipal Corporation begins preparations before GRAP implementation
नगर निगम प्रशासन ने एक अक्तूबर से लागू होने वाले ग्रेप को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। इसके लिए पानी के टैंकर और एंटी स्मोक गन का इंतजाम कर लिया है। वहीं सड़कों की सफाई के लिए और मशीनों का इंतजाम किया जा रहा है।
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