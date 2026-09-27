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फरीदाबाद में बड़ा हादसा खेलते-खेलते ढाई साल की नेहा बोरवेल में गिरी

Digvijay Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 08:36 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 08:36 PM IST







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फरीदाबाद के सीही गांव में रविवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां खेलते-खेलते ढाई साल की बच्ची नेहा बंद पड़े बोरवेल में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए। ... और पढ़ें

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