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फरीदाबाद के सेक्टर 12 एचएसवीपी मैदान में रविदास जयंती कार्यक्रम के कारण मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षाकर्मियों ने टाउन पार्क के गेट पर ताला लगा दिया। शनिवार की छुट्टी पर घूमने आए लोग गेट बंद मिलने से मायूस लौटे। कुछ लोग पांच फीट ऊंची दीवार फांदकर पार्क के अंदर गए।

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