विज्ञापन





विज्ञापन

समरसता संकल्प यात्रा को लेकर जनसभा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समरसता संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंच चुके हैं। वह सेक्टर -12 में चल रही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस समरसता संकल्प यात्रा को लेकर क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया है।