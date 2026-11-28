समरसता संकल्प यात्रा: फरीदाबाद में कार्यक्रम शुरू, जनसभा को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री सैनी
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 28 Nov 2026 01:57 PM IST
सार
समरसता संकल्प यात्रा को लेकर जनसभा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समरसता संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंच चुके हैं।
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विस्तार
समरसता संकल्प यात्रा को लेकर जनसभा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समरसता संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंच चुके हैं। वह सेक्टर -12 में चल रही जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस समरसता संकल्प यात्रा को लेकर क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया है।
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