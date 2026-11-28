फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। लाइव एयर क्वालिटी इंडेस्क में सुबह साढ़े 11 बजे शनिवार को बल्लभगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 329 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में रहा।

विज्ञापन