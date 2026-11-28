फरीदाबाद में सांसों पर संकट: बल्लभगढ़ में प्रदूषण सबसे अधिक, एक्यूआई 329 पर पहुंचा; जानें अन्य इलाकों का हाल
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 28 Nov 2026 11:58 AM IST
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फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। लाइव एयर क्वालिटी इंडेस्क में सुबह साढ़े 11 बजे शनिवार को बल्लभगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 329 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में रहा।
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सेक्टर-30 में एक्यूआई 273 और सेक्टर-11 में 261 दर्ज किया गया। फरीदाबाद का औसत एक्यूआई 248 रहा, जबकि एनआईटी क्षेत्र में यह 210 दर्ज हुआ। वहीं पलवल की हवा अपेक्षाकृत बेहतर रही और यहां एक्यूआई 183 दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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फरीदाबाद में कितना प्रदूषण
फरीदाबाद - 248
सेक्टर 30 -273
एनआईटी -210
सेक्टर 11 -261
बल्लभगढ़ -329
पलवल - 118