आईटीआई में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, 9 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

{"_id":"6a992e6daad0cda11a080ca3","slug":"video-rain-fails-to-deter-farmers-as-protest-to-reopen-chhata-sugar-mill-continues-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बारिश भी नहीं डिगा सकी किसानों का हौसला, छाता शुगर मिल चालू कराने को लेकर धरने पर डटे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}