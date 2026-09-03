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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   ITI admission deadline extended; applications can be submitted until September 9.

आईटीआई में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, 9 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Thu, 03 Sep 2026 07:38 PM IST
जितेंद्र सिंह
Jitender Singh जितेंद्र सिंह
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:38 PM IST
ITI admission deadline extended; applications can be submitted until September 9.
फरीदाबाद। आईटीआई में एक बार फिर बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, नौ सितंबर तक दाखिला ले सकेंगे छात्र।
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