फरीदाबाद: नवयुगम के आयोजन पर खर्च होंगे 1.25 करोड़, 9 अक्तूबर तक आवेदन

प्रदेश स्तरीय युवा प्रेरणा कार्यक्रम नवयुगम के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से कार्यक्रम में विभिन्न व्यवस्थाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.25 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद में प्रस्तावित है। इच्छुक एजेंसियां नौ अक्तूबर सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।



हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी टेंडर में कार्यक्रम के लिए जरूरी विभिन्न व्यवस्थाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का काम शामिल है।



छह हजार रुपये होगी टेंडर फीस

टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसी को कुल छह हजार रुपये जमा करने होंगे। इसमें पांच हजार रुपये टेंडर फीस और एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस है। इसके अलावा 2.50 लाख रुपये की ईएमडी भी जमा करनी होगी। ईएमडी में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है।



दो कवर में जमा करने होंगे दस्तावेज

ओपन टेंडर के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एजेंसियों को तकनीकी दस्तावेज और वित्तीय बोली अलग-अलग दो कवर में जमा करनी होगी। बोली की वैधता 180 दिन निर्धारित की गई है। टेंडर से संबंधित स्पष्टीकरण छह अक्तूबर दोपहर एक बजे तक मांगे जा सकते हैं।