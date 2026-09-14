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फतेहपुर चंदीला के राजकीय विद्यालय का होगा कायाकल्प, 3 करोड़ 33 लाख बजट हुआ जारी

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:18 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:18 PM IST







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फतेहपुर चंदीला स्थित राजकीय विद्यालय के कक्षों और शौचालय को दोबारा बनाया जाएगा। 3 करोड़ 33 लाख बजट हुआ जारी।

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