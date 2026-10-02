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सोतई गांव के किसानों ने NHAI पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया, दी शिकायत

विकास कुमार

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 PM IST







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सोतई गांव के किसानों ने सदर थाना पुलिस को एनएचएआई प्रबंधन और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ शिकायत दी है। किसानों का आरोप है कि एनएचएआई ने मुआवजा दिए बिना 12 किसानों की जमीन हड़प ली है। शिकायत देने के बाद किसानों ने नारेबाजी भी की। ... और पढ़ें

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