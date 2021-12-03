Faridabad News: पांच करोड़ खर्च, फिर भी शुरू नहीं हुई हाईटेक लाइब्रेरी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं देने के उद्देश्य से सेक्टर-12 टाउन पार्क में बनाई गई हाईटेक लाइब्रेरी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। करीब 5.84 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भवन का दिसंबर 2025 में उद्घाटन हो चुका है, लेकिन यहां पढ़ाई शुरू होने का इंतजार है। लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी तय नहीं होने से विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाई गई इस लाइब्रेरी में एक समय में करीब 200 विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहां रीडिंग हॉल, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर, ग्रुप डिस्कशन रूम और मल्टीमीडिया रूम जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अध्ययन के लिए आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजना थी। हालांकि, अभी कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटर और लाइब्रेरी के संचालन के लिए जरूरी स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है। किताबों के रैक भी खाली हैं।शिक्षा विभाग को सौंपने पर फैसला नहींलाइब्रेरी का निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने कराया है। प्राधिकरण भवन को जिला प्रशासन को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि, अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि लाइब्रेरी का संचालन शिक्षा विभाग करेगा या किसी अन्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। एचएसवीपी के अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल भवन की देखरेख उनके पास है, जबकि लाइब्रेरियन, किताबों और संचालन की व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी है।संचालन की जिम्मेदारी तय होने और स्टाफ की नियुक्ति के बाद ही विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी शुरू हो सकेगी। -संदीप दहिया, अधीक्षक अभियंता, एचएसवीपी