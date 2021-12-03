Faridabad News: राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों ने की तैयारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:48 AM IST
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फरीदाबाद। 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन फरीदाबाद की ओर से सेक्टर-9 स्थित डीसी मॉडल स्कूल में चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 3 से 6 अक्तूबर तक जयपुर, राजस्थान में होगी।
इसका नेतृत्व हरियाणा स्पोर्ट्स योगासन एसोसिएशन (एचएसवाईए) के सचिव अरिंदम मित्रा ने किया। उनके साथ प्रशिक्षक रंजन पांडे, गीतांशु, ऋषिकांत और कुणाल ने खिलाड़ियों को योगासन की विभिन्न तकनीकों और प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में प्रशिक्षण दिया। शिविर में खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास के साथ शारीरिक संतुलन, लचीलापन और प्रदर्शन क्षमता में सुधार पर ध्यान दिया।
समापन अवसर पर लेबर कमिश्नर एवं एचएसवाईए के आगामी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
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इसका नेतृत्व हरियाणा स्पोर्ट्स योगासन एसोसिएशन (एचएसवाईए) के सचिव अरिंदम मित्रा ने किया। उनके साथ प्रशिक्षक रंजन पांडे, गीतांशु, ऋषिकांत और कुणाल ने खिलाड़ियों को योगासन की विभिन्न तकनीकों और प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में प्रशिक्षण दिया। शिविर में खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास के साथ शारीरिक संतुलन, लचीलापन और प्रदर्शन क्षमता में सुधार पर ध्यान दिया।
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समापन अवसर पर लेबर कमिश्नर एवं एचएसवाईए के आगामी अध्यक्ष नवीन शर्मा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
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