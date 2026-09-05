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फरीदाबाद: प्रहलादपुर राजकीय विद्यालय में मना शिक्षक दिवस, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

Sat, 05 Sep 2026 10:13 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Sat, 05 Sep 2026 10:13 PM IST
Faridabad Teachers Day celebrated at Prahladpur Government School
फरीदाबाद के प्रहलादपुर स्थित राजकीय विद्यालय में मनाया गया शिक्षक दिवस, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, नृत्य और गायन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।
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