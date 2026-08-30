{"_id":"6a9408fb01a583e2d807f1ad","slug":"video-faridabad-residents-of-parvatiya-colony-are-forced-to-drink-sewage-water-people-are-falling-ill-due-to-the-contaminated-water-and-foul-odor-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में निवासी सीवर का पानी पीने को मजबूर, गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोग हो रहे बीमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में निवासी सीवर का पानी पीने को मजबूर, गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोग हो रहे बीमार

विकास कुमार

Updated Sun, 30 Aug 2026 04:12 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 04:12 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद। पर्वतीय कॉलोनी में निवासी सीवर का पानी पीने को मजबूर, गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोग हो रहे बीमार

विज्ञापन