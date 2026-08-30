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Faridabad: Residents of Parvatiya Colony are forced to drink sewage water; people are falling ill due to the contaminated water and foul odor.
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फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में निवासी सीवर का पानी पीने को मजबूर, गंदे पानी और दुर्गंध के कारण लोग हो रहे बीमार
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